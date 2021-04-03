台鐵袁姓司機昔躲過普悠瑪事故 今改開太魯閣號殉職

台鐵太魯閣號昨在花蓮清水隧道疑遭工程車砸中出軌，造成50人罹難。民進黨立委高嘉瑜今在臉書表示，一個包商的疏失竟然造成這麼多人家破人亡，多少家庭因此破碎，令人痛心，不過，令人憤怒的是，這絕對不只是包商的責任，，而是公家機關長期放任包商便宜行事所累積最嚴重的警惕。

高嘉瑜指出，昨天是令人沉痛的一天，台鐵發生60年來最嚴重的意外，已造成50死175人受傷，台鐵長期的散漫疏忽、管理文化當然要徹底檢討，但絕不只是台鐵而已，政府機關各個單位都必須面對這個根深柢固的陋習。

高嘉瑜以過去擔任市議員為例，任內不只一次針對工地安全維護質詢要求主管機關，不只一次發現廠商完全沒有依照施工計劃書的交維計劃、安衛規範做，連最基本的安全帽、反光背心、施工圍籬、告示牌，幾乎都是能省則省，但這些都有編列預算，包商卻完全沒落實。

「不要出事就推給包商！」高嘉瑜認為，太魯閣事故，絕對是公家機關長期放任、未盡督導的責任，這是文化殺人、陋息殺人、官僚殺人。

高嘉瑜希望歷經這次事件，未來從地方到中央各及機關，落實要求施工廠商依據施工安全規範執行，不要再用輕忽隨便差不多的心態包庇廠商、放任長期便宜行事的廠商，否則就是官僚殺人，而這些人可能會是我們的親人、朋友，每一條人命都非常珍貴，政府包商輕忽的態度卻隨時都可能造成人命傷亡。

(中時 )