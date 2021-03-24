大陸安徽一名李姓男子，剛結婚一年就偷吃15歲貌美小姨子，陳倉暗渡近10年，李男與妻子離婚1年後，小姨子也提分手，李男求復合被拒，竟然痛下毒手，持菜刀將小姨子砍死。

據大陸《華商報》報導，李姓男子在西安打工時，同時認識1990年出生的妻子與1994年出生的小姨子，李男與姊姊交往後，於2008年12月結婚，未料李男婚後隔年卻大享齊人之福， 與年僅15歲的小姨子發生關係，兩人地下情維持長達10年之久。

李妻2012年發現丈夫搞上妹妹後提出離婚，李男認錯挽回，李妻為了兩人孩子著想，這段婚姻又持續維持了幾年，不料李男期間持續與小姨子暗通款曲，李妻2108年再次提出離婚，李男離婚後便與小姨子同住，但小姨子於2019年初對李男提出分手。

2020年8月7日下午3時許15時許，當地警方獲報，朱雀街與金絲燕街口一家餐廳發生有人持刀行兇，警方趕到現場將嫌犯壓制，遭砍殺的人就是李男前段婚姻的小姨子。，

原來事發當天李男向小姨子求復合被拒，便到女方工作附近的超市買了一把菜刀，再返回小姨子工作地朝女方的頸部、肩部、手部狂砍致死。

李男雖在法庭上對死者與死者家屬道歉，但人死不能復生，死者父親痛批，這起凶殺案牽扯到他兩個女兒，2女兒遇害後，全家人都非常傷心，希望法院能一命償一命，對李男判處死刑。

(中時新聞網)