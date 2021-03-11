近年外送平台崛起，不少人斜槓當起外送員。一名男網友透露，因考上公務員，終於要結束跑外送的人生了，並於文中分享公務員考試成績通知單，不少網友卻不看好，直言「外送薪水還比較高」。

原PO昨（10）日於臉書社團《UberEats 台北（交流、討論區）》發文表示，外送員人生終於要結束了，他也在文中分享一張「109年特種考試地方政府公務人員考試五等考試成績通知」照片，只見他以88.3分考取公務員，且錄取分發區還是台北市，令他開心大喊「新生活快開始了」。

原PO曬出公務員錄取的成績單，分發地還是在台北市。（圖／翻攝自UberEats 台北）

貼文曝光後，不少網友紛紛留言表示，「恭喜恭喜！前程似錦，中午吃飯不要忘記打開外送App」、「比跑外送買房還要勵志！恭喜恭喜」、「看有沒有辦法從五等變四等，加油」。

另一部分人則是不看好，原PO才考上五等公務員，薪水其實不如想像得多，扣除勞健保等費用，其實只有2萬多，許多約聘的同仁，可能一個比一個還要大尾，靠山一個比一個還大，還不如繼續跑外送，「你會後悔的」。

對此，一名網友持反對意見表示，光是不用風吹日曬雨淋、不用面對馬路上各種狀況，公務員就贏了，以長遠來說，還比外送穩定多了，「大家眼光都太短淺了」。

原PO也在留言處補充說，當外送員最快樂的是，不用看主管臉色，也沒有所謂的辦公室政治，但每天在外面跑單，令他感到相當疲憊，不跑又沒收入，自己也沒有顯赫的學歷或家世背景，找工作到處碰壁，只是想用考試換工作，求個溫飽，跑外送這麼久，早就習慣不把薪水看得太重。

(中時新聞網)