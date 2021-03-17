一名33歲的孔姓男子，因詐欺案件遭到屏東地檢署通緝，大園警分局埔心派出所於16日下午前往其住處查緝，發現孔男獨自撫養一名7歲幼子且家境不佳，若送他至屏東，孔男將沒有多餘的錢可搭車北上，幼子無人照顧。警方考量孔男的困境，除依規定將他送至屏東地檢署歸案外，並順路送他回桃園高鐵站，讓他能節省一段車資，提早回家照顧孩子。

警方表示，孔姓男子4年前在屏東從事權利車仲介工作，但因一起買賣糾紛，孔男被連帶提告詐欺，孔男也多次至屏東地檢署開庭，之後孔男到臺北工作，沒有收到相關司法文書，因此未繼續出庭，導致他在今年3月9日被屏東地檢署通緝，孔男直到警方找上門才知道自己成了通緝犯。

孔男向警方表示，他也希望案件早點結束，不想日後還要兩地奔波，但因他現在僅靠著打零工獨自撫養年幼的孩子，若至屏東出庭不知道要花多久時間，也沒有多餘的車錢能搭車回家，擔心孩子無人照顧，令他相當苦惱。

埔心派出所副所長廖崇孝、警員林彥寗，得知孔男的處境後深感同情，除依規定將孔男解送至屏東地檢署歸案外，並特別破例等孔男開庭結束後，順路送他回桃園搭車，警方於下午1點出發至屏東，晚上9點30分即回到桃園。警方的暖心舉動令孔男感激不已，大讚警方很有人情味。

(中時 )