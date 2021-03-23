台新銀行公益慈善基金會長期協助社福團體販售公益商品，因疫情影響，今年採取「年度提案」方式，徵求社福團體推薦優質商品禮盒，符合評選標準者將優先列為集團內採購推薦名單，當天共有12家單位出席簡報，另邀請台新銀行各單位福委或採購窗口至現場給予建議，希望藉由雙方經驗交流，幫助社福團體發展出更適合市場需求的產品，並協助建立品牌概念。

該基金會表示，這次提案方式分為三階段，第一階段為書面審查資料，請團體針對低、中、高價位提供合適企業採購商品。第二階段為提案簡報，藉由視訊方式，由團體自行簡介單位及商品特色。最後第三階段從57家篩選出12家社福團體，邀請至公益商品交流會現場，向台新銀行各單位福委或採購窗口介紹自家商品，採購單位也從包裝方式、定價策略、品項口味、保存期限、運送日期及送禮考量等方向提供建議。

交流單位包含中華民國新生活社會福利發展促進會珍媽工坊、心德慈化教養院、台灣基督教門諾會附設花蓮私立善牧中心、雲林縣身心照護協會、臺中市身心障礙者福利關懷協會、愛盲基金會、屏東基督教勝利之家膳工坊、心路社會福利基金會、台北市自閉兒社會福利基金會附設愛肯樂活工場、雙福社會福利慈善事業基金會、臺南市心智障礙關顧協會附設展翼烘焙坊及彰化縣慈生仁愛院等12家團體。

雙福基金會執行長陳建州指出，社福團體與「社企一起幫」社會企業合作，開發結合社區人文的公益商品，透過地方創生，培育服務個案就業技能，也能提升當地經濟發展。彰化縣慈生仁愛院黃姿穎表示，台新平台讓小團體優質商品有機會被看見；屏東基督教勝利之家社工李婕分享，社福團體的公益商品鮮少有機會交流及互動，透過觀摩學習也可接收消費者最真實的意見。

台新銀行公益慈善基金會執行長郝名媛認為，舉辦公益商品交流分享會，協助社福團體相互交流刺激，除鼓勵團體要有商品力外，強調包裝及行銷也是吸引消費者的要件，另外也要建立品牌觀念，而非只是追求單次的愛心銷售。台新號召企業作為天使團，成為公益夥伴外，也持續與校園、廣告行銷公司合作，運用專業為社福團體公益商品包裝優化。

台新銀行公益慈善基金會協助社福團體銷售公益商品歷年累計高達仟萬元以上，每逢三節贈禮、各式行銷活動贈品、兌換禮等，也會優先考慮曾參與「您的一票，決定愛的力量」活動的社福團體商品，此外，每月則定期在集團大樓擺攤販售或內部團購，向員工推廣優質公益商品。

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