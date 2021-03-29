睽違一年多的旅遊國門終於解禁，將於本周四啟程的帛琉首發團秒殺完售，遠傳29日宣布，4月1日起祭出帛琉漫遊早鳥優惠，1GB行動上網399元，另有旅行泡泡綜合險、機場接送優惠價、指定刷卡滿額共四重優惠。

用戶只需在遠傳官網購買漫遊服務後，透過簡單的手機設定便能使用上網服務，省去更換網卡或是旅遊還需要攜帶Wi-Fi分享器的麻煩，又能隨時接聽重要電話。

遠傳表示，4月1日起遠傳推出帛琉漫遊上網優惠，定量包1GB 399元，最長可連續使用15天。遠傳用戶投保泰安產險「旅行泡泡綜合保險」，加碼抽旅遊金1,000元

購買帛琉漫遊早鳥優惠的用戶若投保泰安旅遊泡泡險，週週抽易遊網1,000元禮券。

台灣因疫情控制得宜，與帛琉形成旅遊泡泡圈，遠傳特別幫用戶準備機場接送799元的獨家優惠價服務。

另外，遠傳攜手遠銀，遠銀卡友刷遠東樂家卡，當月累積金額達20,000元，可享限量漫遊回饋金850元。

(工商 )