婚姻究竟是不是愛情的墳墓？一名人夫抱怨，月薪7萬全繳上，每個月只有5000元零用錢，下班還得包辦倒垃圾、刷廁所等家事，妻子什麼事也不肯做，怕手會變富貴手，就連兒子出生4個多月，一次尿布也沒換過，令他心灰意冷堅決離婚。

該名人夫昨（9）日匿名於臉書社團《靠北婚姻2.0》透露，與妻子結婚已4年，兩人皆是上班族，自己月薪7萬全繳給妻子，每個月只領5000元零用錢，除午餐公司提供外，早餐、晚餐都得自理，因妻子認為廚房會使她的手變成富貴手，使得他每個月都要想辦法控制生活開銷。

原PO表示，老婆時常比他早一小時到家，但卻什麼事也不做，嫌垃圾沾有廚餘味，因此從未倒過一次垃圾，每天下班後他都得倒垃圾、洗廁所，最令他崩潰的是，妻子生理期來時，馬桶蓋上滴滿經血，也從未清洗乾淨，反而要求他去刷洗，除此之外，妻子深怕自己的纖纖玉手成富貴手，因此就連自己的內衣褲都要求老公手洗，「原來妳好老公的定義是這樣，那我跟奴隸有什麼兩樣」？

夫妻倆出門遊玩，妻子也不會主動付錢，導致只能去免費景點，卻被大罵小氣、捨不得花錢，要求他下班再去兼差，多賺點家庭娛樂費，反觀妻子花錢如流水，令他十分不滿。

原PO表示，當初妻子生產後住月子中心花了58萬元，竟然是出言恐嚇公婆「沒出這筆錢，以後也別想看孫了」，更扯的是生了男丁，又跟公婆討36萬元大紅包，令原PO最不能理解的是，妻子因嫌棄兒子大便很噁心，出生4個多月，不曾泡過牛奶、換過尿布，「哪個媽媽小孩都已經4個月大了，還不會換尿布？妳真的沒資格當兒子的媽媽。」

原PO身心俱疲，向妻子提出離婚，但對方怎麼樣也不肯拿出存款簿，只說每個月家庭開銷都花光了，他也懶得再與妻子爭辯，「是妳讓我看到人可以如何貪心，如何把男生當奴隸壓榨，房子、錢我都不要了，我只要兒子就好，離婚後我也能過自己想過的人生了」。

貼文曝光後，網友紛紛替他加油打氣，紛紛留言「你是娶鑲金的植物人嗎？奇怪，這些人到底結婚領的是結婚證書，還是殘障手冊？」、「我以為植物只需要曬曬太陽喝喝水吃吃肥而已，原來這麼講究」、「恭喜你終於擺脫了」。

(中時新聞網)