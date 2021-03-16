36歲女星小禎（胡盈禎）2007年嫁給整形名醫李進良，男方多次傳出外遇消息，但小禎都選擇原諒，直到2019年2人才終於離婚，如今他們依然維持友好關係，她也不時會分享和前夫發生的趣事，日前小禎就透露，她回憶起某次和李進良搭飛機，由於太荒謬讓她難以忘懷。

小禎在節目《今晚開讚吧》表示，過去曾有一次，她和李進良一起搭飛機，她因為沒戴手錶便問對方現在幾點，當時李進良看了一下手錶，「現在是2點了」，小禎卻突然發現眼前原來有個時鐘，一看竟才12點，立刻把李進良的手錶拿來看，也是顯示12點，讓小禎當場暴怒。

小禎生氣地質問，「你幹嘛說謊啊！」不料李進良竟理直氣壯回答，「說謊要從小事情上就要練習！」讓她超級無奈，表示如果說謊成為習慣，那真的是想改都改不過來了，荒唐的對話也讓全場來賓大笑。

小禎曝光和李進良的荒謬對話。（圖／翻攝自《今晚開讚吧》影片截圖）

事實上，小禎和李進良糾纏多年，男方和小三田欣一直藕斷絲連，起初小禎都強調自己相信老公，直到2012年2人終於分居，2019年正式離婚，就在大家都以為田欣會被扶正之際，李進良卻被爆和E乳網紅「鳥鳥」唱歌，身邊的女伴仍舊換不停，而小禎則專注在照顧女兒Emma上。

(中時新聞網)