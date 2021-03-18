基隆市警察局第一分局忠二路派出所張姓員警響應「鮭魚」熱潮，17日前往戶政事務所更名為「宜蘭之子超粗大深海鮭魚王」，引起譁然，對此，分局長楊効宜表示，執法人員應謹言慎行；張員也對自己的行為道歉。

據了解，知名壽司店活動開始後，張員不斷向身旁同事表明，自己也想更名去吃免費鮭魚，17日下午張員一時興起，前往戶政事務所改名，遭友人發上臉書「台灣警察法學研究學會」，引發關注，張員得知自己被爆上新聞相當驚嚇，更提早帶女友和家人到台北前往「壽司郎」用餐。

針對此事，第一分局長楊効宜18日出面回應表示，對於同仁更名表示尊重，但身為執法人員更應謹言慎行，以符合社會期待，經了解該名同仁已於18日將名字改回，並對自身行為造成社會關注感到抱歉。

此外，又傳出基隆有3名替代役男也更名鮭魚，分別為張鮭魚、阮鮭魚、胡蘿蔔香煎鮭魚，市府澄清表示，3人是基隆列管役男，在外縣市念書，不是在市府服務的替代役男。

(中時 )