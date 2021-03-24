在台工作的外國人眾多，許多外國人看準商機，開設小吃店、餐飲及零售商店，但北市勞動局長陳信瑜提醒，外籍負責人不能因為店面是自己的，就沒申請工作許可，外籍經理人（如店長）從事的工作內容也不能是勞動部審查「許可外」的工作，否則當心最少被罰3萬。

「外籍負責人是否因為是自己的店就不需申請工作許可？」、「外籍經理人基於管理職責，是否能包辦店裡一切大小事務、連端菜等廚務都能做？」陳信瑜指出，這2項是常出現的迷思，外籍負責人要先符合《就業服務法》第46條第1項，列出各款工作，並向勞動部申請工作許可，才能從事店內工作。

至於外籍經理人，陳信瑜說，需依《就業服務法》第46條第1項第2款，需參照勞動部勞動力發展署「僑外資主管工作人員申請工作許可審查作業手冊」，其中所列的工作範圍，並參考行政院主計總處「職業標準分類對經理人員定義」，其中所列可從事的規畫、指揮、協調及綜理企業或組織活動等細目。

陳信瑜強調，白領及藍領工作職責應有所區別，這目的就是為了實踐《就業服務法》第42條規定，保障國人工作權，因此外籍負責人、經理人應經向勞動部申請工作許可，並於核可範圍內從事工作，若從事許可外的工作，恐遭主管機關依《就業服務法》第57條第3款及第68條第1項規定，處以3萬以上、15萬元以下罰鍰。

(工商 )