正在備戰東京奧運的美國女籃隊，總教練休斯（Dan Hughes）之前因為帶領母隊西雅圖風暴爭奪WNBA總冠軍戰暫時缺席，隨著賽事結束，他也打了新冠肺炎疫苗，將加入國家隊第二次迷你訓練營。

「我真的很幸運。」休斯開心跟媒體報告好消息，「我是能夠相當早施打疫苗的人，因為剛好有多的疫苗，如果再不使用就會浪費了。」

休斯並說，他能夠接種疫苗，還是自己帶過的球員幫忙的，「很棒的是，我1978年帶過的控球後衛打電話給我，跟我說：『教練，你能在45分鐘內到我這邊嗎？我們有多的疫苗，想要提供給需要的人施打。』我現在的住所剛好離那邊不遠，我就立刻驅車前往。」

休斯已經65歲，符合俄亥俄州接種疫苗的人口，但也因為年紀較長加上2019年動過切除闌尾惡性腫瘤手術，醫生擔心他到人潮較多地方會增加感染新冠肺炎的風險，去年就阻止他去訓練營，如今施打新冠肺炎疫苗，讓他可以順利完成教練任務，他開心表示，自己受到祝福才能從事熱愛的工作，並能回到場邊面對面和球員互動。

(中時 )