近年來積極布局外籍專業經理人的開發金控，同時也積極延攬各類人才來滿足拓展國際版圖與加速數位轉型的需求。今年畢業季之前的徵才活動就由開發金控總經理龐德明（Steve Bertamini）親自領軍前進校園獵才，未來菁英發展計畫（MA）也研擬招募大學畢業生。

開發金控表示，在畢業季前，總經理龐德明（Steve Bertamini）於3月份率領包括人資長、數位長、行銷長等新任外籍主管前往台灣大學、政治大學獵才，說明因應公司加速數位轉型、拓展國際版圖需求，將招募不同背景人才。

開發金控表示，2021年MA計畫招募至3月31日，經書面審查通過及初試、複試後，預計於5月中下旬公布錄取名單。新加坡籍的人資長劉愛璇（Winifred Dente）來自花旗銀行，她指出，最快從2022年起，將調整現有MA計畫，利用集團提供的多元機會，培育全方位的MA。

兩場說明會吸引逾200位學子參加，現場採用座談與線上提問方式舉行，由發言人張立荃主持，總經理Steve Bertamini、人資長劉愛璇、數位長石凱騰（Ketan Samani）與行銷長Gabriel Heredia一同參與，與求職學生熱烈互動。

龐德明在回應學生提問時說，開發金控的2021-2025發展計畫裡，除了數位躍升等主軸，他相當重視推動開發金控成為求職者心目中的「首選雇主」（Become Employer of Choice）。此外，他進一步指出，開發金控將成為提供全方位的金融服務解決方案機構，公司也具備完善的四大業務支柱，包括中華開發資本、凱基銀行、凱基證券與中國人壽，未來將加速公司發展腳步，並放眼海外版圖。

現場學生也提問許多關於數位轉型、金融科技趨勢等問題，開發金控數位長石凱騰說，他以優化消費者體驗為職志，以往在大型跨國金融機構工作，較難直接面對消費者，他正推行集團客戶數位體驗優化專案，由各公司、不同職務共同合作推動，對於不同領域人才也有強烈需求。

對於什麼樣的人格特質，將從競爭激烈的MA徵選脫穎而出，人資長劉愛璇重新詮釋了開發金控的英文縮寫CDF三個英文字母，她說，C代表了好奇心（curiosity）及勇氣（courage），D則是勇於改變現況（dare to make a difference），最後F則代表聚焦未來（future focus），不以現況為滿足，永遠求新求變。

(工商 )