展望全球未來，經濟部鎖定智慧機械、生物醫學、物聯網、綠色能源、國防工業、循環經濟產業、先進半導體等七大關鍵領域，訂立為優先推動之產業政策，同時，也希望能藉此啟動台灣下世代產業之成長。因此，經濟部政務次長陳正祺表示，延攬高階人才將逐漸成為經濟成長的關鍵動力來源，也是各國科技與知識交流最重要媒介之一。

競逐國際人才已成為各國經濟成長之關鍵要素，而我國刻朝向「亞洲高階製造中心」與「半導體先進製程中心」等高科技路徑發展中，企業對各產業關鍵人才需求強勁，經濟部為協助我國企業延攬外國關鍵人才，強化產業競爭力，特於30日舉辦「美東線上攬才媒合會」。

陳正祺在致詞表示，台美關係良好密切，台灣企業受益於許多美國優秀學府培養的人才，而參與本次活動的企業亦均為國際知名企業，如DRAM製造大廠美光、全球前十大IC設計公司瑞昱、高階電腦製造商宏碁、技術系統整合商華碩、金融業領導業者台新金控，均將提供符合世界經濟潮流且具發展潛力的就業機會，如資訊產業工程師、高階研發人員、人工智慧與物聯網相關製造設計人員、行銷主管及FinTech領域人才等。

陳正祺強調，展望全球經濟的未來，台灣已將智慧機械、生物醫學、物聯網、綠色能源、國防工業、循環經濟產業、先進半導體等關鍵領域，訂立為優先推動之產業政策，而發展這些「創新產業」亦將啟動台灣下世代產業之成長，以進一步實現台灣智慧島嶼基建兼具非核、節能、低碳排放等高值服務之數位經濟願景，因此，延攬高階人才將逐漸成為經濟成長的關鍵動力來源，也是各國科技與知識交流最重要媒介之一。

美國向為優質人才之搖籃，本次與會大學有全球排名16名賓州大學、全球排名35名紐約大學等六所國際知名學府，這次會議係透過校方邀請學生或畢業校友參加，校方致詞代表皆表示台灣在此波疫情中，經濟成長表現優異，讓世界看見台灣，半導體等製造業實力備受國際肯定，未來將鼓勵同學來台工作，並感謝經濟部介紹優質企業及工作機會。

受疫情影響，美國多所大學仍處於關閉校園狀態，本次活動採線上方式辦理，仍有超過120位各校國際人才踴躍參與，顯見台灣對外籍學生具就業吸引力。經濟部將持續盤點企業人力需求，協助國內企業延攬國際人才，以強化企業之國際連結，進而提升國際競爭力及擴展經貿實力。

(工商 )