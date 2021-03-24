沒警察也要注意！台北市科技執法持續擴大，繼2019年自強隧道、辛亥隧道等4處陸續開辦後，今年1月4日也加入台北車站及吳興街220巷，迄今已取締1268件，罰鍰上看百萬。此外，中山北路二段及建國高架2處也將加入擴大行列，預計3月29日開始執法，取締違規車輛。

為避免開單員警、違規者在街頭出現爭執，北市自前年推動科技執法，利用監視器系統，讓員警遠端監看，確認違規事實後即可告發，目前台北共有6處執法路段，包括市民高架、台北轉運站、台北車站、吳興街台北醫院前，及本次新增的中山北路2段馬偕醫院前及建國高架。

原先執法路段還包含自強、辛亥隧道的區間測速，但因台61西濱彰化段曾失準誤判，還傳出測速儀疑似使用陸製產品，北市因此在去年4月底將該處區間測速暫時取消，目前已取得廠商提出的「非陸製證明」，現由第三方檢測儀器中，重啟時間尚未定案。

北市交通大隊執法組長王均表示，本次新增的中山北路2段馬偕醫院前為醫療要道，過往違停情況嚴重，通行安全大打折扣；建國高架過去出現6.5噸大貨車違規駛入及駕駛無端跨越雙白線，已影響通行順暢與橋樑安全，2處因而成為新的科技執法地點。

王均指出，建國高架採AI運算設備，辨識車種及其行經位置與時間，再由系統自動判斷違規行為與違規路徑，提升違規識別率，但也重申取締違規目的並非開單，而是有效遏止違規及交通事故，維持交通順暢。

經統計，今年上路的台北車站1月取締件數為460件，與2月取締件數390件相比，減少15.2％，吳興街北醫則是從808件減少至547件，期間少了32.3％，科技執法確實有所成效。

(中時 )