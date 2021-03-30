基隆市每年在基隆嶼舉辦國際磯釣賽，去年因疫情、海況不佳停辦，今年將於4月10、11日重磅回歸，總計有72位選手報名參加，最年輕僅21歲，賽制有別以往，首度增加團體積分競賽，總獎金提高至16萬元，磯釣大使沈文程今為選手加油。

「2021基隆嶼國際磯釣賽」4月10日、11日登場，基隆市政府30日舉行賽事開跑記者會，林右昌表示，市府自2018年開使舉辦磯釣賽，每年吸引許多國內頂尖釣手到基隆嶼同場競技，同時也導入友善漁業觀念和食魚教育，他除了一起幫72位參賽選手加油打氣，也歡迎更多新手一起加入磯釣的行列，更許下今年要參與磯釣的心願。

產業發展處長黃健峰表示，市府為維護磯釣場域及海洋永續經營，積極推廣友善磯釣運動，並建立磯釣證制度，從開辦以來至今申辦數已達7600張，並自去年起新增磯釣證線上申辦及系統，提供釣友們更便利的申辦管道。

基隆國際磯釣賽4月10、11日重磅回歸，磯釣大使沈文程今為選手加油。（陳彩玲攝）

黃健峰指出，今年賽事亮點有別於先前僅有個人賽的制度，首度推出團體積分對抗賽制，並與原個人賽同時並行競技，這次吸引15組釣魚隊伍報名團體賽，不到2小時報名額滿，選手中有70位男性，個人及團體組各有1位女性，至於年齡最年輕僅21歲、最年長55歲。

產發處指出，基隆嶼國際磯釣賽為推廣維護海洋保育，今年與海洋委員會海洋保育署共同合作推動向海致敬政策「友善釣魚」，賽事將以「小魚放生、垃圾帶走、清潔礁石」為三大原則，維護周邊海洋生態；主辦單位同時強調，磯釣是具危險性的休閒運動，參活動時須注意安全，務必穿戴防滑釘鞋、救生衣等必要安全設備，並注意天氣及海象預報，隨時注意環境安全。

(中時 )