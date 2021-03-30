擁有5.2萬餘名社員的台南市第三信用合作社，今(30)日，假台南大飯店七樓召開第28屆第3次常年社員代表大會；會中決議將比照往年慣例，發放年息2.5％的社員股息。此外，南三信也將自四月一日起，加入行動支付行列，積極提供數位金融的新服務項目。

台南市第三信用合作社是全市惟一一家的信合社，該家目前擁有社員5.2萬餘人，社員代表143人，員工計170餘人。受益去年南市房地產交易活絡，南三信去年底放款總額達163億餘元，較前年大幅增加4億餘元。

南市三信總經理王定國表示，今年一月間，該信合社才與合作金庫銀行合推聯名卡，至今送件申請已達1100餘卡，截至二月底為止，已正式核卡達600餘張。

王定國指出，由於新冠肺炎疫情爆發，加速金融機構導入手機金融服務。南三信為免在數位化時代遭到淘汰，再與台灣行動支付有限公司雲端行動支付共用平台合作，提供金融卡雲端支付服務。

理事主席郭登全表示，去(109)年度營運雖受新冠肺炎疫情影響，但仍完成社員代表大會所審議通過盈餘目標新台幣4,305.3萬元，達到稅前盈餘4,436.1萬元，因此，仍將維持發放年息2.5％社員股息。

展望今(2021)年，隨著疫苗研發利多，各國經濟將逐步回復，臺灣經濟表現持續攀升，預估全年成長3.73％，物價成長仍維持相對溫和情勢，CPI年增率預估0,83％。新台幣兌美元匯率預估全年平均價位為 28.22元兌換 1美元。

儘管面對競爭激烈的金融經營環境，該社仍將以極有限的資源，強化更多元化的服務品質，除了發行聯名卡之外，也自四月一日起，將加入行動支付行列，提供數位金融的新服務項目。

(工商 )