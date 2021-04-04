目前大陸38家A股上市銀行中，已有21家揭露2020年財報，銀行員工、高層薪資也一併曝光。在人均年薪方面，招商銀行、浙商銀行、中信銀行排名靠前，均超過人民幣（下同）50萬元。在高層薪資方面，平安銀行、招商銀行、民生銀行排名靠前，行長薪資均超過400萬元。

中國證券報報導，從薪資變化情況來看，變化方向與銀行業績高度相關。光大銀行、常熟銀行、興業銀行人均薪資均增長5％以上，而浙商銀行人均薪資降幅達15％，行長薪資降幅更是超過30％。

整體來看，股份行、城商行、農商行在人均創收、人均創利、人均薪資方面排名靠前。在人均創收方面，平安銀行的員工最「強悍」，人均創收達425.15萬元，遠超第二、第三名的興業銀行（340.66萬元）、中信銀行（330.73萬元）。此外，招商銀行、浦發銀行、民生銀行、光大銀行的人均創收均超過300萬元。

在人均創利方面，興業銀行、招商銀行、重慶銀行位列前三，人均創利均逾100萬元，分別為111.73萬元、107.13萬元、100.51萬元。農業銀行、郵儲銀行、常熟銀行則均未超過50萬元。

在人均薪資方面，招商銀行、浙商銀行、中信銀行位列前三，人均薪資分別為52.66萬元、51.24萬元、50.41萬元。建行、中行、工行、常熟銀行排名靠後，均未超過30萬元。

(工商 )