隨著新冠肺炎疫情趨緩餐飲市場遠景發展可期，全家(5903)之關係企業—「全家國際餐飲」董事長吳勝福宣布，「全餐」目標3年擴展多品牌、總店數破百家、營收翻倍成長，正式從餐廳經營轉型為餐飲公司模式布局。

根據經濟部統計處資料顯示，去年全台餐飲產業受到疫情衝擊成為重災戶，年營業額減少4.2%，創下18年以來首次營收翻黑負成長，相較於去年國內餐飲業的營收慘淡，「全家國際餐飲」(下稱「全餐」)不畏疫情衝擊，在大戶屋長期以健康概念經營的品牌精神，同時搭配bb.q CHICKEN新品牌、新開店的助攻下，全年營收近逼13億元、獲利成長近10%。

吳勝福表示，不敗關鍵在於強勢品牌強強聯手穩健經營、重視食安堅持精選好食材，和重視人才培育提供優於業界之福利；其中強強聯手部分，「全餐」瞄準日常食類型餐飲，導入日本定食類連鎖餐廳第一品牌「大戶屋」，店數已達46家；以及搶攻聚餐類型餐飲，於2019年與韓國最大連鎖炸雞品牌「bb.q CHICKEN」策略聯盟，於去年疫情環境下仍積極展店達7家，穩扎穩打經營與新開店助攻下，穩健向上發展。

再者，「全餐」重視「食安」，精選在地好食材，如大戶屋選用被喻為台積電品管規格的「信功豬肉」與來自純淨、無汙染澎湖海域「天和鮮物」的海鮮漁獲及全台唯一以「氣冷式」技術降溫保鮮的「洽富氣冷雞」與具備完整生產履歷並獲得「台灣米標章」最高等級的「精選特色米」等，堅持提供給消費者安全安心健康的美味餐點。

此外，「全餐」於疫情期間不但堅持不裁員、不減薪、不放無薪假，更連續三年年薪超過15個月；同時，「全餐」堅信員工培訓是企業發展的根基，除了新進員工的教育訓練、在職員工的職能培訓外，主管階級員工還可加入「全家」企業大學餐飲學院進修，今年更攜手台北城市科技大學產學合作創立「全餐專班」，培育餐飲菁英，使人才教育往下紮根，未來還希望能擴及物流、系統等人才培育計畫，為展店超前部署。

(時報資訊)