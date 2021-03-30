中南部旱象持續，台北自來水事業處今晚表示，即日起配合中央實施第2階段限制供水，提供19處載水點，提供企業、民眾預約買水，紓解限水地區水車購水需求，零售水單價為每度31元，另加水源保育與回饋費每度0.5元，所有購水皆採預約制。

北水處指出，19處載水點中，台北市有15個，新北市則有4個，購水全採預約制，零售水單價每度31元，另加附徵水源保育與回饋費每度0.5元，合計為31.5元。除大安區長興街131號的客服中心提供24小時取水服務，其餘服務時間皆為上班日9點至17點。

北水處說，業者可透過客服24小時專線02-87335678或網路預約，市府將派專人於預約位置及時段提供零售水服務與交通指引。購水不採現金支付，而是以電子票券方式，業者可透過電匯一次購買隨時取，或多人同時自由分批取水，現場採QRcode銷帳模式，以簡化現場作業與等待時間，購水地點可至北水處官網查詢。

(中時 )