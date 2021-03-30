大陸行動電源企業怪獸充電本週將赴美上市，根據該公司向美國證券交易委員會（SEC）提交更新後的招股書，計畫以「EM」為證券代碼，預計美東時間4月1日正式登陸納斯達克。高瓴資本和小米科技皆為其大股東。

澎湃新聞報導，招股書顯示，怪獸充電將發行1,750萬股ADS，發行價區間為每ADS在10.5至12.5美元，本次IPO募集資金規模達到2.1至2.5億美元，估值為28至34億美元。

從招股書披露的基石投資者來看，分別為高瓴資本、Aspex Management （HK） Ltd.和小米科技，合計意向認購1.1億美元。在怪獸充電IPO前，高瓴資本和小米科技分別持有怪獸充電11.7％和7.5％的股份，位列第二和第五大機構股東。高盛、花旗、華興、中銀國際共同擔任承銷商。

對於此次發售所得淨收益用途，怪獸充電在招股書中表示將用於四個方面：（1）業務擴展以更好地吸引新的地點合作夥伴，（2）擴大勞動力以獲取和留住專業人才，（3）資本支出和對行動電源的投資，（4）探索潛在業務和併購機會，以及一般性企業用途。

中國行動設備充電服務行業於2014年興起，並在2017年開始擴大規模，怪獸充電的運營主體為摯享科技（上海）有限公司，成立於2017年5月，是一家提供行動設備充電服務的消費公司。

從整體業績來看，怪獸充電已實現盈利。怪獸充電2019年和2020年的總營收分別為人民幣（下同）20.223億元和28.04億元。2019年的淨利潤為1.66億元，2020年為7,540萬元，經調整後的淨利潤（非美國通用會計準則）分別為2.066億元和1.126億元。

怪獸充電方面表示，從2020年的市場格局來看，怪獸充電以34.4％的市場份額位列共享充電行業第一，是中國最大的共享充電運營商。截至2020年12月31日，怪獸充電擁有超過66.4萬個據點的共享充電網路，累計註冊使用者超過2.19億。

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