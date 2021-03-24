1隻死亡的弗氏海豚在新蘭漁港內被民眾發現，海巡協調鄰近私人船筏將其打撈上岸。（海巡署東部分屬第一三岸巡隊提供／蔡旻妤台東傳真）

1隻死亡的弗氏海豚在新蘭漁港內被民眾發現，海巡協調鄰近私人船筏將其打撈上岸。（海巡署東部分屬第一三岸巡隊提供／蔡旻妤台東傳真）

民眾發現24日在台東縣東河鄉新蘭漁港發現有1隻死亡鯨豚漂流在港內，經通報由海巡署伽藍安檢所及第二機動巡邏站海巡人員前往處理，經相關保育單位辨識其為弗氏海豚，後續由成功大學鯨豚研究中心取回研究。

第一三岸巡隊伽藍安檢所24日上午10時50分接獲民眾通報，有1隻死亡鯨豚在新蘭漁港內，請海巡人員協助處理。第一三岸巡隊表示，鯨豚因漂流於漁港中央，於是協調鄰近私人船筏協助將鯨豚打撈上岸，並對其進行丈量，長約166公分、寬約28公分。經聯繫海洋保育署、台東縣政府畜產保育科及成功大學鯨豚研究中心等單位協助辨識品種為弗氏海豚。

由於該鯨豚個體完整，尚有研究價值，成功大學鯨豚研究中心請海巡人員協助保冰暫置，後續將由研究中心人員前往取回。

第一三岸巡隊呼籲，東部海域常有保育類海洋生物迷航擱淺，民眾如有發現，請立即撥打海巡署服務專線118，由海巡人員協助處理，維護永續海洋資源。

(中時 )