台電北西區處處長邱華龍（左）、新北市警察局新莊分局偵查隊小隊長林勇瑋（中）、分局長林溫柔（右）(台電公司提供／戴上容新北傳真)

64歲切割工廠負責人呂男從2018年在新莊區中正路工廠改造電表線路，竊取台電公司29萬度用電，其電費高達112萬元，遭新莊警方逮獲，經法院審理，判處有期徒刑4個月，得易科罰金12萬元；台電公司提醒，有許多不肖人士假借名義，推銷「節電裝置」，非法改動電表影響計量，已有許多工廠受害。

台電公司台北西區營業處長邱華龍表示，呂男在新莊中正路上自家銅板切割工廠改造電表線路使圓盤倒轉，竊取電力29萬度，經台電和警方合作逮獲呂男，呂男態度鎮定、矢口否認，經新北地院審理後，呂男依詐欺得利罪判處有期徒刑4個月，得易科罰金12萬元，全案仍可上訴；民事求償部分，台電公司另依電業法向其追償電費112萬元。

台電公司24日向新莊分局致贈3萬元酬勞金以表感謝，由新莊分局長林温柔代表接受；台電公司表示，台電公司長期與檢警單位合作打擊竊電犯罪，對於警政單位主動偵破違規用電案，或民眾檢舉而查獲案件，起訴後台電公司將發酬勞金感謝其對防制違規用電協助。

台電公司呼籲，常有不肖業者假借各種名義推銷「節電裝置」，表示可代為裝設及改善其用電效能，在騙取用戶信任後，即改動電表影響計量，而構成違規用電行為，除面臨刑法竊盜、詐欺罪，處五年以下有期徒刑、拘役或500元以下罰金。

另依據電業法，對於違規用電者追償三個月以上一年以下電費，千萬不要為了「省電」變「違規用電」，倘民眾發現有可疑份子破壞電表或其他竊電行為，均可向警政機關或台電公司檢舉共同打擊不法。

(中時 )