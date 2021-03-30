全台苦旱，台中、苗栗、北彰化將從4月6日起實施「供5停2」的限水措施，但這兩天LINE上瘋狂轉發新北、桃園、新竹等地區自4月8日起也要跟進，引發民眾恐慌，擔心北部也要限水，《中時新聞網》致電自來水公司，結果客服中心的電話語音直接戳破這是假訊息，對照資料後也發現LINE上轉傳的限水資訊表是2015年的舊資料。

這兩天LINE瘋傳一張4月8日起實施第三階段限水「供5停2」的訊息，範圍包括新北的板新、林口、桃園及新竹等地區，造成不少民眾恐慌，經《中時新聞網》實際致電詢問台灣自來水公司，結果客服中心電話語音直接戳破「此則訊息確認為謠傳，請勿理會，造成不便敬請見諒」。

近日網路上瘋傳一則限水訊息，表格上顯示4/8起將實施「供5停2」三階段限水，引起民眾恐慌。(圖/讀者提供)

根據民眾從LINE群組收到的這張限水公告指出，4月8日起，包括新北林口區、泰山區、五股區、桃園市全區、新竹縣湖口鄉、新豐鄉開始實施「供5停2」三階段限水，引起北部地區不少民眾緊張，是否真的要限水了？表格底下還附有24小時免費服務專線1910。

《中時新聞網》先打1910，結果出現忙線的嘟嘟聲，接著改撥自來水公司巿話，結果客服中心的電話語音直接告知此則訊息為謠傳，還說「若有收到請勿理會」。

經過查證，2015年桃園、新北、新竹等區確實曾經實施分階段限水措施，而近來被瘋傳的「供5停2」限水表格為2015年4月的舊聞，不料近來正值缺水之際，卻被拿來誤傳，造成恐慌。

2015年多區「供5停2」階段性限水長達61天，PTT上不少網友還記憶猶新，表示台北發生的那次停水印象非常深刻，家家戶戶都在儲水，對於限水危機，網友紛紛回應「這個會很痛苦」、「終於開始水的戰爭了」、「沙漠鬼島」、「好好習慣吧，之後分區限電大概也不遠了」、「很多白癡還在洗車」、「要挖地下水了沒？」、「拜託雨季快點來」。

(中時新聞網)