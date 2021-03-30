台達電今日正式對外公開展示桃一廠內首座應用5G環境所建置智慧工廠，台達電表示，正式上線三個月以來的實測數據，人均產值可大幅提升69％，全線產值提升初期即可達75％。

台達電與遠傳、台灣微軟去年宣布攜手打造全國第一座5G智慧工廠，今日正式對外展現成果。台達電表示，2016年開始開始在吳江、東莞兩大製造基地開始導入智慧製造、2018年正式投產以來，目前台達電遍佈台灣、中國、泰國等主要20多個生產基地，均持續進行智慧產線的建設與升級，台達電並率先在台灣桃園一廠導入融合5G企業專網的智慧製造產線，以無線方式連結多種生產設備，包括光學檢測、自動插件設備、無人搬運車、自主移動機器人等，並透過VR做人員訓練、AR確認工序或機台維修，讓這條產線能夠因應每天小量多樣的生產模式，包括每天換線10次以上、生產機種數量高達203個、多達1606種備料料號，正式上線後的實測數據，人均產值可大幅提升69％，全線產值提升初期即可達75％。

台達電表示，集團內大規模的智能製造計畫包含六大關鍵，分別為：簡單化/合理化（SIMPLIFY）、標準化（STANDARDIZE）、模組化（MODULARIZE）、數位化（DIGITALIZE）、虛擬化（VIRTUALIZE）、自動化（ROBOTICISE），以「合理化/簡單化」做為智慧升級的基礎，並非僅把人的操作動作和習慣用自動化設備取代，可消弭自動化設備設計過於複雜的隱憂，「標準化」和「模組化」則能讓台達電研發出各項軟體、韌體、硬體，在具有秩序與紀律的條件下被管理與應用，同時屏除重覆開發的可能性，而「數位化」與「虛擬化」，能降低硬體測試環境的建構需求與次數，有效節省空間、降低成本，亦為後續系統間的溝通建立良好基礎。

(工商 )