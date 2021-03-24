台北外匯市場新台幣兌美元匯率今(24日)收在28.538元兌1美元，貶值5.6分，來到近3個月以來的新低，成交金額10.22億美元。

股匯雙挫，台股今日受美股四大指數全面下挫，以及英特爾蓋新廠衝擊台積電股價挫低，指數開低走低，終場集中市場加權股價指數收在16032.12點，下跌145.47點，成交值3156.6億元，外資及陸資賣超357.72億元，投信買超1.96億元，自營商賣超41.59億元，三大法人合計賣超397.35 億元。

新台幣兌美元今日開盤為28.51元兌1美元，貶值2.8分，盤中最高來到28.5元，最低為28.548元，終場收在28.538元兌1美元，貶值5.6分，成交金額10.22億美元。

外匯交易員認為，近期股市偏震盪，盤勢相對不穩定，且外資持續調節操作的部位，在股市賣超並匯出資金，新台幣偏弱格局，離28元大關愈來愈遠，但由於月底加季底接近，出口持續暢旺下，出口商拋匯出籠效應，提供新台幣支撐，且短線若外資方向不變，應是偏弱整理走勢居多。

(中時新聞網)