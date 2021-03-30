鴻海今（30日）舉行法說會並公布去年（2020）財報，其中稅後盈餘（EPS）僅7.34元，寫下2000年以來新低紀錄，去年整體營收狀況並不理想，鴻海財報公布後在PTT論壇上引起討論，遭網友們狠酸，明天電梯向下、家庭代工被打回原形、電動車吹過頭了。

鴻海去年營收為5.3兆，年增率為0.3%，完成連三年突破5兆營收的新紀錄，然而鴻海去年營業毛利為3,029.1億元，年減4%，毛利率5.65%比前一年的5.91%還要低，同時淨利率1.9%也比前一年的2.16%還要下滑。

受疫情影響，鴻海整體表現不如過往，不過今年初鴻海受電動車、MIH聯盟等題材帶動下，股價持續向上攀升，從去年12月底的92元一路飆至今（30日）收盤價129.5元，漲幅超過28%，顯示投資人對鴻海的股票後市相當有信心。

鴻海股價持續飆，剛出爐的財報卻不盡理想，遭到PTT網友們狠酸，「股價越噴財報越爛」、「出乎意料的爛」、「合理價70，任何時候空都不嫌晚」、「家庭代工廠被打回原形」、「明天電梯向下，開始崩了嗎？」、「130冤魂哭死」「電動車就是在幻想而已」等留言，熱烈討論鴻海去年的營收狀況。

(中時新聞網)