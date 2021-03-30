擴大在地耕耘、強化資金投資彈性，繼上緯（3708）啟動子公司大陸掛牌後，南寶（4766）子公司佛山高新擬A股IPO。南寶表示，為快速拓展大陸業務市場、提高集團全球競爭力與提升品牌形象，決議通過持股60.47％、子公司「佛山南寶高盛高新材料有限公司」首次公開發行人民幣普通股（A股）股票，並申請在海外證券交易所上市案。

此外，鞋材產品銷售重返過去水準，特殊黏著劑需求動能也持穩增溫，南寶今年營運審慎樂觀看待。分析師認為，南寶今年鞋用膠年增有望達2位數，特殊接著劑則有望高個位數成長；推估今年營收有望優於往年高個位數年增，轉為二位數成長。

南寶因全球運動鞋品牌的實體零售店面重啟營業，且電商銷售成長強勁，中國大陸運動鞋銷售也恢復至2019年的水準，加上特殊黏著劑及建築業務成長，去年毛利率28.1％，較2019年27.6％提升，EPS10.12元。

研究機構預估全球運動鞋市場未來5年，每年將成長5~6％，加上全球及中國大陸領先品牌皆看好亞洲市場的成長機會，有助長期利基發展。

特殊黏著劑業務，南寶特別看好衛材用膠、膠帶與標籤感壓膠、軟性包裝材料用膠、紡織用黏著劑及木工用黏著劑需求。

南寶指出，佛山高新專注高性能熱熔膠研發與生產。通過大陸發行上市並募集資金，有助提升研發能力，聚焦於順應市場發展、符合環保要求的新產品專案開發；並擴大生產線，進一步提高巿佔率。

據上市地相關法規，將發行新股股數約占佛山高新發行後總股本比例10～25％（暫定），加計本次發行上市新股後南寶對佛山高新之綜合持股比率應以不低於51％為限。

(工商 )