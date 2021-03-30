去年銅價逐步上漲且業外挹注，第一銅(2009)去年較前年轉盈，每股淨利0.22元，將超額配發股利，擬每股配息0.8元。今年上半年，國際銅價持續攀高，有利公司營運。

去年第三季，國際銅價開始止跌反彈，加上第三季有業外投資收益挹注，第一銅去年第三季轉盈，單季每股賺0.43元，去年第四季本業受惠銅價續漲，營業淨利轉盈，達4072萬元，單季EPS 0.23元，2020年全年EPS為0.22元，順利轉虧為盈。

第一銅2020年營收22.6億元，全年營業淨損7590萬元，本業續虧損；在業外收益近1.57億元挹注，歸屬於母公司業主淨利7921萬元，基本每股盈餘0.22元。公司董事會通過，去年度擬以盈餘分配之現金股利0.8元。

展望第一季，倫敦金屬交易所（LME）3個月銅期貨報價一度突破9000美元大關，創九年新高；隨著銅價一路上攻，第一銅上半年營運可望樂觀看待。

去年8月以來LME銅價自6400美元左右一路走揚，先前突破每公噸9000美元，改寫2011年以來新高，目前在8800美元之上高檔整理。

隨著中國基礎建設、工業等對銅需求強勁，加上國際銅礦廠供應吃緊，上半年銅價預計保持向上態勢。第一銅公司產品報價即時反應原物料價格，出貨量也較去年平均提升逾20%，在產品價量齊揚下，第一銅上半年營運將可受惠。

(時報資訊)