連鎖餐飲集團瓦城(2729)董事會通過2020年財報，憑藉優異成本控管效益，第四季淡季營運持穩高檔，每股盈餘（EPS）4.92元創同期新高，使全年營收雖漸衰退，但稅後淨利逆勢提升至3.69億元、每股盈餘15.95元，連8年賺逾1股本、順利續創新高。

瓦城董事會通過盈餘分派案，決議擬配發每股現金股利14.5元、盈餘配發率達約90.91％，分創歷史新高及近6年高點，且連7年配息逾1股本。以昨（29）日收盤價241.5元計算，現金殖利率達6％。公司將於6月17日召開股東常會。

瓦城去年第四季合併營收11.95億元，季減7.26％、年增4.44％，毛利率53.76％、營益率11.74％，低於第三季56.01％、17.93％，但優於前年同期51.2％、5.74％。歸屬母公司稅後淨利1.13億元，季減36.07％、年增達1.41倍，每股盈餘4.92元，全數改寫同期新高。

合計瓦城去年合併營收46.1億元、年減5.89％，仍創歷史次高。毛利率53.15％、營益率10.71％，優於前年53％、9.69％，營益率創近7年高點。歸屬母公司稅後淨利3.69億元、年增2.49％，每股盈餘15.95元，逆勢雙創歷史新高。

瓦城表示，去年開年起面臨疫情衝擊，集團對此提前部署，主動以最高防疫規格精進實踐「安心餐廳」承諾，使來客數達近780萬人次，降低疫情衝擊。憑藉優異成本控管與規模化實力優勢，使全年營收僅小幅衰退，且獲利仍逆勢成長創高。

因應疫情帶動外帶外送需求提升，瓦城憑藉研發力開創新商品，發展「品牌虛擬店」深化既有外送平台合作，有效運用廚房資源發展多品牌外送服務，並提供官方線上預訂，擴大銷售管道提高顧客滿意度，積極布局外送外帶市場，成功創造新商機、挹注營收表現。

隨著國內疫情受控、下半年市場需求顯著回溫，瓦城立即重啟展店計畫，主力品牌「瓦城」持續進駐新型商場、強化布點密度，跨菜系中菜品牌「時時香」和跨國界南洋料理「YABI KITCHEN」亦加速全台布局，全年合計新展8家店，亦推助集團營運動能。

瓦城2021年前2月自結合併營收8.92億元、年增4.58％，改寫同期新高。隨著餐飲市場度過疫情重創期，民眾外出用餐及消費意願加速回溫、內需市場復甦力道強勁，集團看好今年台灣餐飲市場蓬勃發展，新展店及新品牌力道均將持續，挹注強勁成長動能。

展望今年，瓦城將延續精準選點和品牌布局策略加速展店，主力品牌「瓦城」、「大心」、「非常泰」將續拓新店，「時時香」及「YABI KITCHEN」店數亦將齊步推進，今年目標達雙位數成長、新展達16家店，使營收恢復成長軌道，帶動整體營運再創新高。

(時報資訊)