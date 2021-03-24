台中市大台中警察之友會第四辦事處，23日晚上舉行新舊任主任交接典禮。（警方提供）

台中市大台中警察之友會第四辦事處，23日晚上舉行新舊任主任交接典禮，卸任主任林忠坤，熱心服務警界，正式交棒給新任主任江敏賢，將持續協助推動警政，現場也感謝諸位警友們平常無私付出，於潮港城餐廳設席，與會貴賓落實實名制登記、量測體溫與酒精消毒，確保各界前來祝福的貴賓能安心與會。

新任辦事處主任江敏賢，年少即離鄉北上至基隆地區奮鬥，期間經營「幼稚園」、成立「證券公司」等多元工作，事業有成後，仍不忘回饋社會，積極參與各項公益社團，也曾擔任基隆市獅子會會長、江姓宗親會理事長、基隆市退警協會顧問團副團長、基隆市警察之友會信義警友站副站長、第四辦事處副主任及南屯警友站副站長等職務，為人樂善好施，熱心公益不遺餘力，積極協助推動各項警政工作廣受好評。

交接典禮上，台中市警察之友會副理事長張志成、立委張廖萬堅及多位市議員出席盛會，對卸任林主任的辛勞讚譽有加，同時也祝賀新任江主任光榮接棒。餐會過程中透過員警客串演出的幽默詼諧小話劇，使與會貴賓對於交安、防詐騙、防治家庭暴力觀念更加深印象，精彩演出更獲得滿堂彩！

台中市政府警察局第四分局長許明耀表示，除恭賀新任江主任外，也感謝卸任林主任對於第四分局的支持與鼓勵，感恩各位副主任、顧問、站長及警友長期為分局默默付出，當警察同仁的最佳後盾，讓警察可以無後顧之憂，全力專注在維護轄區治安及交通上，深表謝意。

(中時 )