美國一名泰籍女子當年為了照顧罹癌丈夫和扶養女兒長大花光家產，最窮時家裡只剩下不到3千元台幣，沒想到這對可憐的母女竟在2017年突然繼承祖母價值10億美元的遺產，相當於台幣282億，一夕之間翻轉人生！

綜合外媒報導，泰籍女子普拉孔多年前（Prakong）嫁給美籍丈夫肯德里（Kendrick Baldwin Gibson），隨即和他一起搬到夏威夷生活，並育有一女愛瑞卡（Erica Jasmine Gibson），沒想到丈夫竟不幸罹患癌症，並在2000年過世。

當時普拉孔為了肯德里的醫藥費散盡家財，同時又要獨自扶養愛瑞卡，最窮困的時候身上只剩100美元（約新台幣2,830元）。為了養家活口，普拉孔求助於教會，透過資助在當地開了一間泰式餐廳才能勉強度日，女兒愛瑞卡也決定輟學在家裡餐廳幫忙。

2017年普拉孔和愛瑞卡突然收到一封律師來信，表示丈夫肯德里在加州的母親於2010年過世，並留下石油公司股票及債券等價值高達10億美元（約新台幣282億元）的鉅額遺產給她們，讓這對母女瞬間暴富，一秒成為「人生勝利組」。

更驚人的是，普拉孔又發現她母親在泰國北碧府的2塊土地底下有礦泉水，讓她得以開始發展礦泉水的事業。母女倆對這些幸運的經歷非常感恩，愛瑞卡表示，即使現在經濟情況好轉很多，她和母親並沒有只靠這些遺產生活下去的想法，她們打算搬回泰國積極生活，繼續經營餐廳和開發礦泉水事業的業務。