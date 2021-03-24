苗栗縣政府民政處指出，造橋鄉公所經耐震力評估有安全隱憂，拆除重建案獲內政部初審通過。（巫靜婷攝）

苗栗縣政府爭取中央補助改建危老公所，獲內政部同意補助卓蘭鎮公所、大湖鄉公所及造橋鄉公所辦公廳舍拆除計畫，補助金額上看2億8000萬元，3鄉鎮有望在2023年啟用嶄新又安全的辦公廳舍，民政處指出，新辦公廳舍均朝原地拆除重建方向規畫，融入綠建築概念，並納入防災及無障礙設施。

民政處指出，卓蘭鎮公所建於1967年、大湖及造橋鄉公所建於1975年，3者啟用迄今均逾46年，經耐震力評估都有安全隱憂，加上辦公空間陳舊侷促，地方期盼加速改建，但縣府財政有限，為爭取經費，縣長徐耀昌親率團隊拜會內政部，如今3案通過初審，3鄉鎮有望獲得安全的新辦公廳舍。

民政處表示，新辦公廳舍朝原地拆除重建規畫，卓蘭鎮公所預定興建地下1層、地上4層的建築，樓地板總面積約4275平方公尺；大湖鄉公所預定興建地下1層、地上3層的建築，樓地板總面積約3753平方公尺；造橋鄉公所預定興建地上5層的建築，樓地板總面積約3205平方公尺。

另外，內政部也核定獅潭鄉公所行政中心耐震補強補助計畫，以及苗栗市公所行政中心詳細評估計畫，核定經費分別為1367萬6000元及49萬9500元。民政處指出，內政部前瞻計畫目前共補助苗栗縣7個鄉鎮公所辦理拆除重建，以及2鄉鎮公所耐震補強，補助金額上看6億4300萬元，位列22縣市之冠。

全縣18鄉鎮市公所，除了無耐震疑慮的竹南、公館、南庄等3鄉鎮公所，以及已獲補助9鄉鎮公所，其餘6個公所中，三義鄉公所已在2017年改建完成，泰安鄉公所規畫辦理內部裝修工程，另外4個公所縣府將視需求繼續爭取中央補助，期待老舊辦公廳舍全數改建，保障洽公民眾及行政人員生命財產安全。

(中時 )