幫助他人量力而為卻被嫌棄。一名台大妹透露，日前與好友一同去公館逛街時，一名聾啞阿伯向她們乞討，她們見阿伯非常可憐，朋友給了20元，她則給了6元，孰料阿伯看到只有6元，便生氣地將其中的1塊錢丟到地上，轉身離去，令她心寒「不知道以後看還要不要幫助人」。

這名台大妹昨（23）日於論壇《Dcard》貼文，表示近日與好友一起去公館商圈吃東西，途中一名阿伯向她們伸手要錢，阿伯的身上掛著一個牌子表示自己是聾啞人士，讓她們有了憐憫之心。

朋友掏出了10元給阿伯後，阿伯又發出一些聲音表示不夠，朋友又從口袋裡掏出10元，她則只給阿伯6元，未料阿伯看到6元後，竟瞪大眼睛生氣地看著她，憤怒地把1塊往地上丟，轉身離去，這一幕令她相當難過，「身為學生的我，認為自己有多少能力，就幫助多少，畢竟我還不會賺錢，阿伯的反應真的很讓人心寒，不知道以後還要不要幫助人。」

台大妹認為幫助他人，應該要看自己的能力，愛心被踐踏，令她相當心寒。（圖／翻攝自Dcard）

文章一出後，不少人都十分同情她的遭遇，紛紛表示「可憐之人必有可恨之處，不值得憐憫」、「救急不救窮」、「這種都是出來騙的，跟每個人都要10塊，要10個就兩個便當了」、「之前看過也是有阿伯到處要錢，要來的錢全部拿去買菸抽」。

另外也有網友認為，壞的是那些踐踏善良的人，別因為一次的經驗，就懷疑自己的善良，下次若又遇到相似情形，記得不要再給錢，給予他們食物會更好，若真的很餓，他們會二話不說收下。

(中時新聞網)