行政院長蘇貞昌日前宣布，台灣經濟是全面已開發國家第一名，這是否意味將調整低迷的24K基本工資？勞動部長許銘春今表示，「今年會往漲的方向討論」；行政院長蘇貞昌則意有所指地說，景氣好就該讓勞工分享成果，「現在機制還沒走，院長就先宣布也不尊重人家，這樣不好。」

引發關注的是，政府何時能兌現蔡英文總統基本工資3萬元承諾？許銘春僅說，「這是一個理想」；行政院長蘇貞昌則說，「會努力」，未具體允諾時程。

蔡英文在2016年總統大選時，喊出將把基本工資月薪調漲至3萬元，並強調「這是我的夢想」。但上任近5年來，每月基本工資僅從當時的20008元，調整至今為24000元，上調了3992元，但距離3萬元目標仍有6千元差距。

如今，計總處2月發布最新經濟預測，上修2021年經濟成長率為4.64％，較去年11月預測值3.83％上修0.81個百分點，蘇貞昌日前就表示，台灣去年跟今年的經濟情況是亞洲四小龍之首，更是全面已開發國家第一名，「防疫世界第一，經濟發展也是最好」。因此，在政府喊經濟發展全球第一的氛圍下，引發勞工關注政府是否將大幅調漲基本工資往3萬邁進？

國民黨立委賴士葆今質詢時，挑明詢問許銘春「基本工資要不要漲？」許銘春第一時間先是模糊地說，「要不要調整，是根據基本工資審議辦法規定，會由勞、資、政共同決定。」

賴士葆立刻打斷說「我是問你要不要調漲基本工資」，許銘春才說，其實上周有開工作小組會議，勞、資學者是持比較正面的態度，「認為今年會往漲的方向討論，但那只是意見交換，最後還是要正式開會決定。」

蘇貞昌則表示，景氣預估是好的，勞工就應該分享成果。但他說，基本工資調整終究是有一個機制，「現在機制還沒走，院長就先宣布也不尊重人家，這樣不好。」

賴士葆追問，蔡英文曾說基本工資達3萬是她的夢想，但距離民國113年5月卸任前，大約只剩2至3年可調漲，以目前2萬4的狀況來看，距離3萬還差6千元，等於現在起每1年都要調漲2千至3千元才可能達標，「部長，你覺得如何呢？」

由於過去蔡政府用近5年時間，僅調漲3992元基本工資，因此，許銘春僅回稱，「這是一個理想，我們在這部分盡量對勞工薪資努力。」當賴士葆追問「基本工資是蔡總統的政見，要兌現啦」但蘇貞昌仍是僅說「會努力」，並未具體允諾時程規劃。

(中時 )