台鐵太魯閣號發生不幸意外，國民黨文傳會副主委鄭照新批評蔡政府，忽視建置軌道預警徵測系統的問題，忽視包商背景不佳問題，與此同時，卻看到台鐵複製惡名昭彰1450網路宣傳的預算屢創新高，這扭曲的心態，又怎是交通部長一人的問題，包括蔡總統、蘇院長，只問宣傳不重基本功的心態，形同對人命的輕蔑，身為政府領袖，兩人不該負起責任？

鄭照新指出，運安會已經證實，太魯閣號行駛經過前「貨車已經滑入軌道」，而不是社會一開始所認為的「貨車側面撞列車」。如果行政院可以重視普悠瑪事故檢討報告，全面鋪設軌道預警系統，太魯閣號很可能就能避免撞上已經在軌道的貨車。

鄭質疑，如果蔡英文總統與蘇貞昌行政院長可以重視台鐵局長人事，不會讓我們連台鐵局長都沒有，代理長達三個月，怎麼會在事故發生後，讓我們連局長都找不到？

鄭照新認為，忽視建置軌道預警徵測系統的問題，忽視包商背景不佳問題，與此同時，卻看到台鐵複製惡名昭彰1450網路宣傳的預算屢創新高，這扭曲的心態，又怎是交通部長一人的問題，包括蔡總統、蘇院長，只問宣傳不重基本功的心態，形同對人命的輕蔑，身為政府領袖，兩人不該負起責任？面對家屬的苦喊指控，「只是知道，沒有改善，總統，院長，請捫心自問，你們，真的沒有責任嗎？」

鐵證曝光！太魯閣號事故後「一群人」站山坡冷看 藍委質疑肇事「十大疑點」另有黑幕

(中時 )