小編今天（30日）精選5件不可不知的財經大事，最大頭條是國發會主委龔明鑫29日表示，台積電配發現金股利穩定，國發基金不會賣台積電股票。

【1】即使漲到900元... 他爆國發基金不會賣台積股票

國發會主委龔明鑫29日表示，台積電配發現金股利穩定，國發基金不會賣台積電股票；對於英特爾（Intel）新任執行長Pat Gelsinger日前宣布跨入晶圓代工業務，消息一出造成台積電股價跳水，龔明鑫強調，台積電在5奈米、3奈米、2奈米，甚至埃米製程仍然領先英特爾，值得持續持有股票。

【2】康寧喊漲 面板雙虎樂透

史上第一次！玻璃基板大廠康寧在官網宣布，將在2021年第二季適度調高顯示玻璃基板價格，並且預計未來幾個季度，玻璃供應仍將處於吃緊到缺貨狀態，將繼續與客戶合作，儘可能地擴大玻璃供應。

【3】金控好旺 帳上利益逾7千億

金管會29日揭露2020年底金控曝險金額，其中投資面已提列評價利益高達7,351億元，創歷史新高，單季增加2,580.6億元；若與去年3月底，即疫情造成股債雙跌的谷底相比，金控投資部位價值九個月內回升近7,800億元，亦創下短期價值回升的新紀錄。

【4】陽明：美國線長約大好 吞下定心丸

陽明29日召開法說會，總經理杜書勤對於今年獲利是否優於去年不肯鬆口，表示下半年要看疫情，但指出美國線今年長約非常看好，客戶要求簽署的量都比以前高很多，讓公司吃下定心丸。

【5 】對沖基金Archegos爆雷 砍倉風暴蔓延

美系對沖基金Archegos資本管理公司因無法履行保證金追繳令引發的股災風暴有延燒擴大之勢。日本野村控股（Nomura Holdings）與瑞士信貸（Credit Suisse）周一雙雙發布重訊指出，強制平倉客戶的投資部位將衍生鉅額的虧損，野村控股初估虧損金額高達20億美元。

(中時新聞網)