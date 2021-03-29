34歲米可白（前藝名：葡萄姐姐）和尾牙大王謝銘杰離婚後，寄情於演藝工作，馬不停蹄地拍戲，也不忘經營粉專和粉絲分享生活，日前她分享自己完刮刮樂，通常是每刮必賠，完全沒有偏財運，沒想到一個轉念竟讓她中了6000元，忍不住開心直呼，「給予幫助～是一件很幸福的事！」

米可白在臉書發文表示，自己最近迷上刮刮樂，但是每次刮、每次賠，因此她決定轉念，在刮之前先心想，「如果刮中，就把錢捐出來做公益」，沒想到竟真的中了6千元，「我長這麼大第一次刮中那麼多錢。」她透露，過去會刮不中很可能是因為起了貪念。

米可白刮中6000元，將全數捐出。(圖/翻攝自米可白臉書)

這次經驗也讓米可白有感而發，「也許你該獲得多少，都已經是注定好的～不要強求。」她提到最近苗栗縣德芳教養院要新建院舍，都會到她家餅店對面的街上募款，因此她想在清明連假返家時，將6千元全捐出去做公益，她也表示，上次連假回家時，她就捐了5000元，認為給予幫助是一件十分幸福的事。

米可白的想法獲得網友大讚。(圖/翻攝自米可白臉書)

米可白的分享也引起共鳴，不少網友都留言直呼，「米可白從出道就很努力賺錢，對父母親孝順又有愛心，看的出來她一定要做公德，看演戲就感覺出來，辛苦付出，真的值得了！」、「每次抱著想中獎的心態刮真的都不會中⋯」、「你真的很棒，上天知道妳要做公益所以才讓妳刮中的，神明會保佑有愛心和善心的人」。

(中時新聞網)