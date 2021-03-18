農業旅遊正夯，苗栗縣政府推出「苗栗春遊抽好禮」活動，18日苗栗縣長徐耀昌推薦休區特色與農產，邀請遊客到苗栗踏青。（何冠嫻攝）

西湖鄉湖東休閒農業區迎來柚子花季，將推出春遊西湖活動，搭配低碳電動遊園車感受柚子山淡淡柚花香味。（何冠嫻攝）

苗栗縣10大休閒農業區各具特色，苗栗縣政府推出「苗栗春遊。抽好禮」活動，準備超過50項獎品，總價值高達20萬元，吸引更多民眾認識優質的苗栗休閒農遊，在春季的愜意假期中造訪休閒農業區，深入體驗苗栗農村的豐富與美好。

苗栗人文景緻豐富更有獨具特色農特產品，打響各休區農遊特色，目前正值薰衣草、柚子花、繡球花開時節，也將進入桐花、螢火蟲季。其中西湖鄉湖東休閒農業區迎來柚子花季，將推出春遊西湖活動，搭配低碳電動遊園車感受柚子山淡淡柚花香味，湖東休閒農業區專案經理邱美珍表示，西湖盛產柚子，協會並利用柚子驅蚊效果研發產品，另也製作健康天然零嘴，拓展行銷通路讓柚子物盡其用，促進在地產業發展。

為延續春節旅遊熱潮，縣府推出「苗栗春遊抽好禮」活動，農業處表示，苗栗春遊抽好禮，邀集10大休區中有超過80家特色店家共同參與，集結所有好吃、好玩、好住、好買的農遊特色商品，推出主題遊程攻略，並祭出抽獎活動。

苗栗縣長徐耀昌18日啟動活動，他表示，受疫情影響，許多民眾改在國內度假，感受到精緻農村旅遊的美好，苗栗縣各休區都有特色農產、伴手禮及文創商品，期盼藉由行銷活帶動消費客群走入農村刺激在地消費。

農業處長陳錦俊表示，即日起至4月18日期間，加入「苗栗趴趴GO」Line官方帳號可以參加線上抽獎，還能不定期收到店家優惠資訊，其中「一重抽-加[email protected]好友周周抽」，將連續4周各抽出10名幸運星贈送苗栗農遊商品電子兌換券；另外「二重抽-農遊美拍抽大獎」，到指定店家與活動告示拍照，即可獲得抽獎的機會，總計超過50項獎品，價值高達20萬元，預計4月19日線上直播抽獎。

(中時 )