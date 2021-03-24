順天美術館典藏許多現代美術作品，包含藝術家薛保瑕在1987年的作品。（國美館提供／陳淑芬台中傳真）

3月25日明天是美術節，國美館館長梁永斐24日表示，「國美藝起趣─2021年美術節系列活動」以年度大展「海外存珍—順天美術館藏品歸鄉特展」為主題，展出195名藝術家232件作品，包含石川欽一郎、陳澄波、廖繼春、李梅樹等多位重量級的前輩藝術家作品，並規劃全年齡層活動，讓民眾多元參與認識台灣藝術史作品。

美國順天美術館將企業家兼藝術家的許鴻源畢生藝術收藏，無償捐回台灣，囊括台灣藝術的百年發展，共有671件藏品和大批珍貴文獻。國美館今年年度大展「海外存珍－順天美術館藏品歸鄉展」在美術節期間登場，展出195名藝術家232件作品，即日起展至今年6月27日。

國美館表示，特展的展示區域迎面而來的是巨幅的數位互動牆面，由195名藝術家作品所構成的一個歷史時空，結合藝術作品的賞析、藝術家生平及重要藝壇大事、歷史事件，構成一條納台灣藝術史發展脈絡的立體長河。民眾還可透過Kinect感應器，點選單一作品或藝術家，閱讀創作的時空背景，透過數位科技展現經典作品。

國美館近年推動「全人友善博物館」計畫，國美館表示，25日當天將在順天美術館藏品歸鄉展」文化近用展示區啟用「全人友善博物館標章」，邀請啟明重建福利協會視障朋友參與示範活動。此外，將啟動兒童美術教育領航中心第一期空間的試營運，舉辦「公益美集‧共創志績」捐贈感恩會，感謝3家企業捐款新台幣160萬元協助社會志工服務。

(中時 )