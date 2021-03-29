要說到上海的地標建築，還真的可以說出不少足以代表上海的經典畫面：外灘萬國建築博覽、浦東四大高樓、武康大樓、豫園、徐家匯天主堂等等，都是一看到畫面就會讓你喊出「上海！」的經典，而在2010年上海舉辦世博會之後，代表中國的「中國館」成了新的上海地標之一。

#上海新地標

中國紅的色調，有如頂冠的設計理念是以「東方之冠，鼎盛中華，天下糧倉，富庶百姓」為主題，在世博期間想要進場需排隊超過8小時！堪稱最受歡迎的場館，而在世博會結束之後，這裡更名為「中華藝術宮」，取代原來上海美術館，成為上海最主要的藝術展出場地。

今天就讓幫主帶大家來這個地標級場館吧！現在除非特展（如幫主介紹多次的上海雙年展）之外，一般來說直接前往就能入場，想想當年可要排八小時耶！所以來到上海能不來朝聖嗎？前往方式很容易，地鐵八號線「中華藝術宮站」一出站就可以看到，連地鐵出口都配合設計成中國館造型：

#變身美術館

容幫主先提醒你：這個「中華藝術宮」展示空間多達6.4萬平方米，共有27個展廳，場地之大足足是當年上海美術館的十倍！館藏1.4萬件。光是要瀏覽所有展示內容需要走4公里多，逛一圈就要超過5小時！而且世博會時最受歡迎的《多媒體清明上河圖》也將留下常態展出喔！這個清明上河圖是必看的內容，請遊客不要錯過！

幫主提示：當初中國館的設計原來參觀動線就是「由上而下「的，所以先搭電梯從最上層開始參觀。電梯會直接帶你來到清明上河圖的展示區。

真的是百聞不如一見，配合聲光與多媒體的投放，清代百姓的生活樣貌躍然紙上，每一絲一毫的細節都值得細細觀察品味，加上畫面情境還有日夜運轉，從黃昏到入夜後萬家燈火，站在這幅超大作品前看得出神，竟有著自己融入其中的特別感覺。

接下來，幫主要介紹其他的展出，先提醒大家，看完這所有的展覽那是要命的喔，就簡單的帶到一下。來訪時的展出由《海上生明月中國近現代美術的起源》、《來自世界的祝賀國際美術珍品展》、《錦繡中華行進中的新世紀中國美術》、《上海歷史文脈美術創作工程作品展》以及「名家館」5個部分組成。

好了，準備好您的體力與腿力了嗎？呵呵。由於內容太過豐富，這裡我就用比較快速的方法大致介紹過去。

#海上生明月

首先，這個《海上生明月》的展出，內容從明清國畫到近代藝術家作品都有，但是展出的聚焦是什麼呢？幫主來提示你，我特別細細觀賞了作家們的經歷，原來所有展出的作家，都是與上海有淵源的喔，以上海為中心，松江、江蘇、浙江，原來是以大上海近代美術大師的作品集結啊！

幫主我自作聰明的想，這主題當是有所隱晦不想太張揚，想是玩了個文字遊戲，主題「海上生明月」暗喻當是同音迴文句「耀名聲上海」吧？ 這不重要，展出可以看到許多近代江南藝術家的作品，很有看頭。

接著往樓下走繼續參觀，走道間還能看到旁邊的飛碟造型的梅賽德斯奔馳文化中心。接下來的樓層內又有著好多好多的展廳，分別呈現著不同的主題。

#展館大到走不完

這裡展廳雖然多，但是動線的規劃卻遠遠優於當代藝術博物館。

上面那是很有意思的主題《中國卡通的發展》，有許許多多知名的中國特色水墨卡通，包括了我們耳熟能詳的三個和尚提水喝等等，現場也有播放，有興趣可以在此觀賞順便歇歇腿。

兩個大樓面參觀完，就花了超過一個半小時，其實我腿已經有點酸了，沒想到……來到一樓平面層才發現，整個展館還好大好大啊！我雖然非常耐心的慢慢品味，但後半段其實腿已經快要站不住了！所以提醒來參觀的遊客，體力要控制好喔！

果然非常值得前來的一個美術聖地！（上海幫幫主/台北）