有鑒於近來工廠、倉庫等火災事件頻仍，桃園市政府消防局第三大隊特別辦理蘆竹區防火管理座談暨防災宣導，提醒場所防火管理人各式編組作為重要性。為使場所人員災時初期應變落實日常火源管理健全，俾利避初期滅火、災時通報、人員避難引導等應變作為。

另在座談會中場休息期間，消防分隊特別結合蘆竹區防火宣導隊成員安排住宅用火災警報器模擬煙流實驗，過程中，場所業者踴躍發問、參與度極高，紛紛深刻感受其設置之重要性，潛移默化提高防火避難意識。

蘆竹消防分隊分隊長余順明表示，藉由此次座談再次提醒工廠業者加強自主防火管理作為，透過以往重大之災害案例，了解並找出場所本身可能發生的危害因子並及早加以改善，以強化場所應變能力。

第三大隊大隊長殷明坤表示，正確防災觀念需要不斷吸取新知並由場所本身自衛消防編組能力來去實現，俾利災害發生時，能發揮即時自救能力，以確保場所人員生命財產安全。

(中時 )