新北市議員張維倩今（29日）邀請教育局及各幼托業者於市府進行座談，在法令修正的同時，共同謀求解決方法。（張維倩服務處提供）

有鑒於近年來幼教法令逐年更新，幼托業者向新北市議員張維倩陳情，張維倩今（29日）邀請教育局及各幼托業者於市府進行座談，在法令修正的同時，共同謀求解決方法。

近年來幼教法令逐年更新，幼托業者面臨專業照服的能量不足、法規命令與市府行政規則之間的解釋疑義、以及校園緊急事件的通報流程及後續處理原則有諸多的疑問。

張維倩表示，市府推動法令規範，是希望建立幼托良好的教育環境，與業者經營的教育品質息息相關，但法令與時俱進的同時，容易讓業者無所適從。

新北市教育局副局長歐人豪表示，為建立幼托友善環境，以達到幼兒教育品質全面提升的目的，本次邀請幼兒教保團體針對教育現場常見問題，彙整相關議題與業者進行討論，期待透過這次的座談會可以將新北的幼托環境進行改善，讓新北市民更放心將孩子送托。

新北市議員張維倩今（29日）邀請教育局及各幼托業者於市府進行座談，在法令修正的同時，共同謀求解決方法。（張維倩服務處提供）

張維倩表示，與談之中不難發現，現行法規的規定之下，幼兒園及托嬰中心分屬不同的主管機關，各自所遵行的法律又大不相同，例如說托嬰中心可以收托兩歲以上尚未進幼兒園的學生，幼兒園也得以設置二歲專班，幼兒園依據《幼兒園及其分班基本設施設備標準》規定：「二歲以上未滿三歲幼兒之室內活動室，應設置於一樓。」，但同樣收托托嬰中心所依據的《兒童及少年福利機構設置標準》卻沒有規範設置樓層，僅針對托育空間及人員比例加以限制。像這類相關的法律問題，市府教育局與中央教育部都應該有更明確法律規範，以利幼兒有更完善的照護。

張維倩強調，為了讓家長能更放心地送托，樂見市府應定期與業者進行實務座談，並提出解決問題方案，會後也應列管追蹤各案，以便未來建立清楚的處理流程，期待未來能攜手與市府建立良好的托育環境，讓新北市的市民可以真正的放心生，安心養。

(中時 )