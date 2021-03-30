屏東縣政府為提升地方工安防災能量，加強家族自主管理能力，日前在屏東農業生物技術園區辦理屏酒及燁輝兩大家族集合訓練，邀請財團法人安全衛生技術中心，為家族成員講說安全衛生管理計畫及作業安全標準操作程序實務訓練。

屏酒安衛家族成立迄今為第3年，燁輝安衛家族則邁入第2年；一名家族成員表示：猶記得剛加入家族時，對於工安飄渺不安，不知從何下手，幸好有加入屏東縣政府舉辦「安衛家族」，藉由課程訓練，按部就班讓廠區工安逐漸步入軌道。

勞動暨年發展處表示，安衛家族是參照日本蒲公英計畫，由核心企業擔任領頭羊的角色，以「大廠代小廠」的方式，協助工安較為弱勢的中小企業，並藉由地方政府輔導員專業協助，改善家族成員之職場安全衛生，期許良好工安經驗像蒲公英種子般到處飛揚。

目前屏東縣已成立4個安衛家族，分別是屏安本田、長興、屏酒及屏安燁輝，每家族各由19家事業單位組成，未來仍會持續成立更多家族並廣邀各企業加入。勞動暨年發展處強調加入安衛家族不收取費用，並每年針對家族成員辦理相關教育訓練，落實中小企業職業安全衛生理念及降低職場災害發生率，有興趣之事業單位可洽詢計畫專責人員陳小姐或林先生755-8048#317、309。

(工商 )