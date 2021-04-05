台鐵太魯閣號發生出軌意外後，有網友拍到當時站在邊坡上的，包含工地主任李義祥至少有4人，交通部次長王國材今(5)日下午在記者會中表示，其中一人是聯合大地工程勞安人員，不過遭聯合大地工程公司否認，並澄清「現場絕非自家勞安人員」，台鐵晚間回應，有關記者會中表示，照片其中一人是聯合大地公司安衛人員係屬誤解。

台鐵公關晚間發出聲明，「有關媒體報導『交通部糗了？聯合大地曝照片：現場絕非自家勞安人員』指出交通部政務次長王國材在記者會表示，照片中有李義祥等4人，其中一人是聯合大地公司安衛人員係屬誤解。照片之人均非聯合大地之工人，但第408次事故發生後，聯合大地公司安衛人員張先生於當日（4月2日）約上午11時許有趕至工區協助救災」。

網友PO出的照片顯示，太魯閣號事故發生時，站在邊坡上包含工地主任李義祥至少有4人，交通部5日下午在記者會中證實，其中一人是聯合大地工程勞安人員，不過晚間遭聯合大地工程公司否認，台鐵晚間也澄清「係屬誤解」。（圖／截自PTT）

聯合大地工程公司提供該公司職安人員張先生的照片提供比對，強調邊坡現場被拍到的絕非該公司勞安人員。(圖／聯合大地公司提供)

根據台鐵晚間的聲明，除了澄清邊坡照片其中一人是聯合大地公司人員係屬誤解之外，也將原本所說的「勞安人員」改口為「安衛人員」。王國材今天下午在記者會中表示，照片中拍到的李義祥等4人，其中一人是聯合大地工程勞安人員，但詳細情況仍在調查中。

中時新聞網晚間致電聯合大地工程，該公司行政人員說，該公司職安人員張先生當天在花蓮家中準備掃墓，上午10點左右得知台鐵出軌才立刻前往，於當天上午11點多到達現場協助救災。聯合大地工程並提供該公司職安人員張先生的照片提供比對，強調現場被拍到的絕非該公司勞安人員。

根據台鐵晚間的澄清，邊坡上的照片中只有李義祥的身分確定，至於聯合大地負責這項工程的勞安人員，不是網傳照片中的人，當天聯合大地勞安人員是在事故後，由台鐵通知後才趕到現場。

太魯閣號意外第四天 台鐵召開例行記者會｜2021.04.05

(中時新聞網)