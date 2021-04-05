台鐵太魯閣408次列車出軌意外，現場施工單位急忙進行移除作業，不過有網友從媒體拍到的畫面發現，搶救太魯閣號吊掛作業的人員，身上竟然沒有任何該有的安全設施，質疑難道沒人覺得有問題？感嘆台灣人真的悲哀，照片曝光後眾人驚訝，網友回應：一堆工人根本不要命！

原PO在PTT轉貼媒體拍到的照片指出，救災的吊掛作業人員，身上沒有任何該有的安全設施，沒戴工地安全帽、未穿反光背心、未穿制服、未繫防墜繩，假如操作不慎被砸傷腳或頭，是不是又一條人命？千萬不要說現在急著施工搶救，其他都不重要，工安在台灣人心裡是不是就是如此廉價跟不堪？

台鐵太魯閣號發生出軌重大意外，3日清晨吊車等大型機具到現場拖出車廂，進行搶通作業，不過從照片中可見，進行吊掛作業的工人未繫防墜繩，一旁還有人並未戴上安全帽，安全堪慮。（資料照/趙雙傑攝）

原PO質疑，那麼多雙眼睛看到，也都當做沒事一樣，難怪台灣永遠都會出事，大家散漫、隨便，不把安全當一回事，把違規當作生活的日常，以為這是正常，悲劇只會再度發生。

照片曝光後讓眾人驚訝，網友紛紛回應「真的很扯」、「戴安全帽是能花幾秒？」、「一堆工人根本不要命」、「台灣只要一趕工，什麼工安都沒在管的」、「難怪車子會開進鐵軌」、「工安根本笑話」、「這張照片就是台灣工安的縮影」、「真的危險，這萬一雷殘下來不得了」、「真是第三世界的工安觀念，這麼多年都沒長進」、「落後國家水準」。

(中時新聞網)