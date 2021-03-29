半導體工廠驚傳火警，位於高雄市岡山區的強茂半導體工廠，今（29）日不明原因突然起火燃燒，現場濃密黑煙不斷竄出，場面相當驚悚，許多員工趕緊逃出工廠，消防局獲報後已經抵達現場，至於詳細起火原因仍待進一步調查。

根據了解，岡山區岡山北路一家半導體工廠下午3時25分傳出火警，消防局人員獲報，由大隊長邱榮振率岡山、路竹、永安、彌陀、楠梓、橋頭、梓官、阿蓮、右昌分隊共20車50人前往搶救，現場回報，燃燒4樓頂電機室機電設備，冒出黑煙，火勢目前已經獲得控制。

(中時新聞網)