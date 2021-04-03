全球晶片供應短缺尚未緩解，延燒汽車產業和電子消費產業，美國晶圓代工龍頭格芯（GlobalFoundries）執行長柯斐德（Tom Caulfield）透露，計畫於今年投入14億美元的資金擴產，明年投資可能翻倍，並考慮於2022年上半年或更早進行首次公開募股（IPO）。

根據《CNBC》報導，柯斐德受訪時透露，目前格芯產能滿載，所有晶圓廠利用率超過100%，並且還在快速地激增。

格芯於美國、德國、新加坡皆設有工廠，生產由AMD、高通和博通等公司設計的半導體；阿布扎比主權財富基金旗下的格芯目前為私人企業，柯斐德稱，該公司正在考慮於2022上半年或提前進行首次公開募股。

根據Trendforce的數據顯示，格芯晶圓代工市佔率僅7%而已，相較台積電54%的市佔率，差距甚大。

此外，各大晶圓廠紛紛投入巨資擴產，台積電於周四（1日）表示，計畫在未來三年內投入1000億美元，已提升產能；英特爾也在23日宣布，擬投入200億美元設立晶圓廠，並許下成為歐美晶圓代工生產的主要供應商的宏願。

(中時新聞網)