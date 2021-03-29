水情吃緊清明野火卻燒不盡，公墓火警42件彰化出動寶藏號。

水情吃緊，時逢清明掃墓季節，公墓火警又暴增，已經累計42件，彰化縣消防局第一大隊芬園分隊，為強化清明時節災害搶救，舉辦轄內公墓辦理火災搶救演練，亮點為「寶藏號」小型水箱消防車，針對山路崎嶇窄小，發揮機動的功效。

彰化縣消防局第一大隊大隊長劉錫垣表示，清明時節民眾掃墓的日子，設置警戒服務站，藉由消防車輛及人員進駐公墓，宣導警戒加強實兵演練，期望透過實地佈署，維護火災高潛勢地區民眾的生命財產安全。

芬園鄉共有七個公墓，第一大隊針對芬園鄉第六公墓辦理搶救演練，除讓民眾產生危機意識外，更讓消防人員熟悉搶救環境及救災應變機制，以提昇火場救災搶救能力與效能。這次亮點為「寶藏號」小型水箱消防車，是彰化縣定古蹟芬園寶藏寺，捐贈給彰化縣消防局之多功能小型水箱車，以因應芬園鄉山區、小巷的救災工作，尤其芬園鄉內部分山路崎嶇窄小，一旦遇到災害，需要小型水箱車來救災，對消防兄弟守護家園更是如虎添翼。

劉錫垣表示，利用本次演練，針對這些危險性較高的公墓進行搶救演習，以避免擴大延燒造成鄰近住宅的災害。也呼籲民眾清明掃墓時多注意灰燼的撲滅。參加搶救演練分隊與人士，包括芬園鄉寶藏寺管理委員會主任委員張恊章、芬園獅子會長黃茗杰、彰化分隊、東區分隊、花壇分隊、芬園分隊。

芬園鄉共有七個公墓，彰化縣消防局第一大隊針對芬園鄉第六公墓辦理搶救演練。（彰化縣消防局第一大隊提供／吳敏菁彰化傳真）

芬園鄉共有七個公墓，彰化縣消防局第一大隊針對芬園鄉第六公墓辦理搶救演練。（彰化縣消防局第一大隊提供／吳敏菁彰化傳真）

(中時 )