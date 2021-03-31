大溪分隊於轄內納骨塔及公墓辦理消防安檢測試暨自衛消防編組演練。（邱立雅攝）

有鑑於清明期間掃墓祭祖，民眾祭祀後焚燒金紙易衍生火災，桃園市消防局模擬公墓祭祖火警情況，以強化消防人員救災應變能力，同時提醒民眾多加留意焚燒紙錢餘燼的撲滅，避免引起原野火災，大溪分隊於昨日上午10點假一天山生命紀念館及大溪第一公墓辦理清明搶救演練。

為保障民眾生命財產安全，桃園市政府消防局第4救災救護大隊大溪分隊於轄內納骨塔及公墓辦理消防安檢測試暨自衛消防編組演練，模擬轄內納骨塔發生火災，民眾一家大小前往祭拜祖先，長者或行動不便人員疏散不易，員工立即啟動自衛消防編組運作，並配合後續消防人員進行民眾受困救援等演練。

此外，搭配消防安全檢查小組針對轄內納骨塔等場所，進行消防安全設備檢查，並提醒場所管理權人用電用火安全事項，以預防火災發生。

一天山生命紀念館負責人李中富表示，為了配合防疫措施，除館內定時清潔消毒及出入管制外，在規畫的兩場清明法會中，實施人潮分流措施，減少壅擠祭拜情形，平時也著力全體員工的防災訓練，營造民眾安心、安全的祭祀環境。

除了上述演練，大溪消防分隊也在大溪區第一公墓辦理清明節搶救演練。由於公墓普遍地形崎嶇，消防車輛不易深入墓地搶救，除了常規救災規畫外，消防人員也將機動性較高的火把、背負式水袋及電動噴霧器等輕便裝備納入搶救戰術計畫當中，有效提升救災效率。

為有效降低清明時節火災發生機率，大溪區公所事先安排墓地除草、環境整潔，以減少原野燃燒的可能，同時規畫金紙回收作業、集中焚燒區域畫設、宣導民眾集中焚燒紙錢觀念。消防局也辦理清明專案加強公墓巡邏、駐點警戒、設立宣導攤位提供小水袋讓民眾撲滅餘燼使用等作為，透過各機關的預防整備措施，一同防範火災發生。

(中時 )