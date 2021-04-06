台鐵太魯閣號在花蓮發生重大意外釀成嚴重傷亡，第一時間宜蘭縣消防局出動44名消防人員、16輛救護與器材車趕赴現場，宜蘭縣消防局今天（6日）為參與救援行動的隊員舉辦安心講座，縣長林姿妙前往慰問，她感謝救難人員的付出，「知道你們心裡很難過，但還是要勇敢堅強，繼續幫忙、繼續救人！」

回憶這場救援行動，有29年資歷的宜蘭縣消防局觀音分隊分隊長李大千，直言這是他遇到最重大的交通事故，也是救援最為不易的事故現場，與他曾參與救援的普悠瑪列車翻覆事件相比，是難上5到10倍，因為普悠瑪列車翻覆是在開放空間，太魯閣號事件是在密閉的建物中，搶救非常困難，必須克服地形上的障礙。

李大千說，4月2日他輪休，發生事故後停休，他立即回分隊，並率第二梯次的分隊前往現場救援，負責第7、8車廂救援行動，但只能沿著車廂與隧道壁的狹窄空間側身進入，但因第6節車廂擋住去路，因此改負責找尋4、5、6車生還者。

救難人員有找到一名女性重傷者，但受限現場空間，傷患用長背板固定後，只能抬到車頂，再由花蓮、新北消防協助從車頂送出。

李大千說，他擔任消防工作29年，但對年輕人來說，消防局辦這場講座是很有意義，「消防的本命就是救人，遇到災難要當第一先鋒。」每次遇到意外，他沒有想很多，而是先把人救出來再說。

宜蘭縣長林姿妙（右）今天慰問太魯閣號事故等救援行動的消防隊員。（李忠一攝）

縣長林姿妙今天前往慰問消防隊員，她說，太魯閣號在花蓮發生事故後「我心裡真的很痛。」且消防弟兄在半個月內，就遇到蘇花公路遊覽車撞山壁事件，與支援花蓮的救災行動，盼消防弟兄們加油，心裡儘管不捨，還是要勇敢、堅強，在專業領域中持續付出。

宜蘭縣消防局表示，消防同仁工作性質壓力非常大，每一位消防同仁都來自於民間每一個家庭，跟一般人都一樣，只是他有受過專業訓練，他們因為工作的關係必須面臨傷亡的場面，但受過再怎麼精良的訓練，每次現場對他們人生都是很大的衝擊，在搶救任務結束後，消防局都會安排心理諮商專家座談，以舒緩情緒與壓力。

(中時 )